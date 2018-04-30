Особенности бонусной программы двух казино

И в казино Коламбус, и в казино Азартплей все игроки могут рассчитывать на щедрые бонусы. Но бонусные предложения каждого казино всегда уникальны, поэтому мы постараемся кратко изложить их основные особенности.

Игровой клуб Колумб любят за широкий ассортимент игр, прекраснейший сервис, честность и щедрые выплаты. Но, помимо этого, клиенты ценят отличную бонусную программу, предлагаемую онлайн-заведением. Она рассчитана как на постоянных посетителей, так и на игроков, которые только познакомились с казино.

После регистрации новички получают приветственный пакет поощрений, который распространяется на первые пять депозитов. Так, за каждый депозит игроку начисляются приятные бонусы в виде бесплатных вращений на автоматах или дополнительные деньги на счет.

Постоянные клиенты казино Columbus тоже регулярно получают приятные призы: набор поинтов с возможностью обмена на настоящие деньги, кешбэк, повышение статуса. Чем выше статус, тем более выгодным будет курс обмена игровых очков на настоящую валюту. Особо активным игрокам казино открывает доступ к ВИП-сообществу и всем его привилегиям. А их довольно много.

Важно: получать бонусы могут только зарегистрированные пользователи. Желаете узнать о казино Колумб больше? Вы сможете легко сделать это на самом сайте онлайн казино Колумбус. Максимально детальные правила – отличительная черта честного заведения.

Программа бонусов казино Azart Play: полезная информация

Посетители казино Азарт Плей могут играть бесплатно и без регистрации – заведение дает возможность испытывать демоверсии игр. Но тех, кто все-таки решит авторизоваться, ждут приятные подарки. Так, для зарегистрированных гостей действует выгодная программа, предусматривающая разовые и регулярные бонусы.

Новоиспеченных членов игрового клуба, внесших своей первый депозит, порадует более обширный, по сравнению с казино Коламбус, стартовый пакет бонусов. Сразу после пополнения счета вам будет начислен бонус в размере 100% от внесенной суммы, а также 25 фриспинов на один из популярных автоматов. Следующие 4 депозита клиентам тоже полагаются бонусы.

Здесь также реализована уникальная прогрессивная программа накопления комп-поинтов. Это несгораемые очки, которые можно обменять на деньги. Чтобы их получить, необходимо делать как можно больше ставок. Особо азартные игроки могут получить статус ВИП-персоны, который открывает доступ к специальным акциям – как и в казино Коламбус, хотя детали получения ВИП-статуса разнятся. Больше информации о казино можно найти на официальном сайте Azartplay casino. Заходите, регистрируйтесь и получайте бонусы.