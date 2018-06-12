Особенности парикмахерских услуг в салоне «Формула тела»

По рекомендации подруги я решила посетить студии красоты «Формула тела» в Киеве, так как искала для себя хороший салон с профессиональными услугами квалифицированного парикмахера-стилиста. И после стильной стрижки и прически на корпоратив для меня это стала лучшая парикмахерская на Осокорках, которая находится недалеко от моего дома. Меня обслуживал вежливый и опытный парикмахер, которому я полностью доверилась и была полностью удовлетворена результатом.

Преимущества посещения парикмахерской в салоне

К моему приятному удивлению в этой студии красоты оказывают полный комплекс услуг, начиная от маникюра и педикюра, и заканчивая массажем и чисткой кожи лица с применением ультрасовременного оборудования и передовых технологий. К главным преимуществам салона я могу отнести следующее:

приемлемые расценки на процедуры;

профессиональное вежливое обслуживание;

гарантия качественного результата;

использование инновационных методик и современных инструментов;

быстрая запись по телефону или через официальный сайт компании.

Особенностью парикмахерской является использование качественных красок и косметических средств по уходу за волосами от всемирно известных брендов, поэтому гарантируется безопасность и стойкость окрашивания. Я выбрала для себя тонирование волос от немецкого производителя «Wella», которому доверяю и пользуюсь давно.

Профессиональный парикмахер посоветовал мне средства для ухода за поврежденными волосами, которые помогут вернуть им блеск, здоровье и природную красоту. Я выражаю благодарность специалисту, который доступно и с профессиональным подходом ответил на все интересующие вопросы. Именно здесь я нашла талантливого и квалифицированного мастера, к которому буду обращаться постоянно.

Услуги и расценки на услуги в студии красоты

На сайте Formula-tila.com.ua можно подробно ознакомиться с услугами и стоимостью, контактами и акционными предложениями, а вежливый консультант оперативно ответит на все вопросы. Записалась на консультацию по чистке лица быстро и планирую посещение салона уже через пару дней.

Для меня, как занятой деловой женщины, важен профессиональный подход, удобный график работы и месторасположение, доступные цены и высокий уровень сервиса, поэтому после личного посещения могу порекомендовать салон красоты своим подругам и коллегам. Завершающим этапом для создания модного и ухоженного образа стал французский маникюр, который отличается универсальностью и подходит практически на все случаи жизни. Он одновременно простой и лаконичный, стильный и элегантный, руки выглядят ухоженными и красивыми, то, что нужно любой современной женщине.