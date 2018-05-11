Особенности перил из нержавейки

Лестничные перила служат важным строительным элементом, без которого сегодня не может обойтись ни одно жилое или административное строение. Наибольшей востребованностью среди всех видов перил пользуются материалы из нержавеющей стали. Популярность им обеспечили высокие практичные качества и практически идеальное соотношение с любыми предметами интерьера. Универсальность изделий из нержавейки послужило отличным стимулом для их повсеместного использования как внутри помещений, так и на пространствах под открытым небом.

Широкое применение конструкций

Благодаря высокой способности противостоять коррозии конструкции с легкостью применяются даже в местах, где наблюдается повышенная влажность, таких как бассейны и пристани. Перила также обильно используют в качестве разделителей на парковых территориях и обзорных площадках. Они будут незаменимы и при установке ограждений для различных типов балконов, а также в тех случаях, когда необходимо оформить входные группы при городских и загородных домах. Высокую устойчивость к разрушительным проявлениям окружающей среды изделиям обеспечивает наличие хрома, которое позволяет конструкциям не только не покрыться ржавчиной, но и не потемнеть со временем даже при обильно выпадающих осадках.

Преимущества изделий

Вот лишь некоторые выгодные качества, которыми обладают перила из нержавейки:

Быстро и удобно монтируются к любым поверхностям посредством сварки, фитинга, а также различных эпоксидных клеящих составов;

Материал из нержавейки без особых сложностей поддается свариванию, резке, машинной обработке;

За перилами не требуется ежедневного ухода (приятный зеркальный блеск, исходящий от конструкций, не исчезнет даже спустя 20-30 лет после их активной эксплуатации);

Возможность выбора любого типа поверхности — матового, блестящего, золотистого или серебристого.

Кроме того, перила-нержавейка не нуждаются в дополнительном окрашивании — идеальные эстетические качества позволяют им привлекательно выглядеть в помещениях любого типа. Они легко могут быть совмещены с лестницами, выполненными из бетона, дерева или облицовочного камня. А в случае необходимости конструктивные элементы без труда поддаются демонтажным работам. Их можно разобрать на детали после чего использовать вторично на новом месте, оставив все как есть или дополнив новыми элементами.