Особенности рулетки в виртуальном казино

Еще десять лет назад никто и представить не мог, что спутать классическую рулетку с другим типом настольной игры будет так просто. И дело не в том, что появились сотни других развлечений, просто уже существует огромное количество виртуальных рулеток, достаточно похожих друг на друга.

Большинство крупных казино мира считают долгом предложить постоянным клиентам как можно большее количество разновидностей настольных игр. К примеру, исследуя casino Frank, также можно отметить их огромный ассортимент.

Правила налегке

Наиболее любопытным является то, что, несмотря на повышение числа рулеток в мире, их правила остаются практически одинаковыми. Так, перед геймером вырисовывается стол и таблица для ставок, ряд кнопок и фишек различного номинала. Теперь дело за малым – освоить все поле и угадать число или хотя бы его характеристику. Наверняка, многие знают, что в классическом варианте рулетки на столе присутствует таблица, расчерченная на 37 ячеек с цифрами. Вокруг них расположены поля с характеристиками чисел: четные, красные, большие или маленькие и подобное. Интуиция, система и стратегия – все это можно использовать для получения выигрыша.

Разновидности новых рулеток

Сегодня в виртуальных казино часто присутствуют особенные виды рулетки. Какие же их особенности и отличия? На практике оценить количество вариаций игры можно здесь: http://frankcasino.top-less.top/roulette.

1. Европейская. Ее также называют классической. Если вы читали традиционные правила игры в рулетку, то это было о ней.

2. Без «зеро». Одна из любимых типов многих игроков, так как на поле нет злополучного зеленого сектора с нолем. В целом же правила являются обыкновенными.

3. С подсказками. Сразу следует сказать, что это не подсказки о том, куда ставить фишки, или на какую кнопку нажимать. Они необходимы для формирования стратегии так как, в первую очередь, основаны на статистике. Такие рекомендации могут упростить игру или наоборот – помешать опытному клиенту.

4. Карточная рулетка. В данном случае все числа колеса и поля заменены на карточные символы и их характеристики.

5. Буквенная рулетка. Еще один оригинальный вариант, где вместо цифр на поле присутствуют буквы.

Можно долго описывать десятки типов рулетки, но лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз прочесть. Тем более что в онлайн казино играть можно в демоверсии любых автоматов.