Особенности спутникового телевидения

Сегодня спутниковое телевиденье захватывает всё больше и больше домов и квартир. Всё больше семей решают сменить свои старенькие антенны на новые круглые тарелки, чтобы смотреть больше каналов, да ещё и в превосходном качестве.

В этом и есть вся прелесть цифрового телевиденья, и, пожалуй, ни одно другое его по этим параметрам сейчас не обгонит. Раньше на него всегда распространялась ежемесячная плата. Теперь же купить спутниковое ТВ без абонплаты можно без проблем,

Основное преимущество телевиденья со спутника – очень чёткий сигнал, на котором совершенно нет ни шумов, ни помех. Главное, правильно расположить антенну, чтобы сигнал попадал в неё, и в таком случае можно быть уверенным на 100% в том, что качество будет на высшем уровне. Высокочастотный сигнал, который и попадает в антенну, обычно постоянно кружится над экватором. Если брать в соотношение расположение спутника и планеты Земля, то оно практически не меняется на протяжении года. Вдобавок сигнал, который с него отправляется, обхватывает площадь по размерам больше тысяч километров. Довольно большой сигнал принимает на себя специальная тарелка, которую обычно устанавливают на крыше или на балконе. Затем принимаемый сигнал уменьшается до нужного количества при помощи работы специального конвертора. Затем он переходит к ресиверу, чья функция состоит в расшифровке принимаемых данных и преобразования их в тот вид, который позволит затем человеку увидеть на телевизоре картинку.

Спутниковое вещание на сегодняшний день распространяется по трём видам: аналоговый, цифровой и комбинированный. Наиболее популярным среди них считается именно цифровой тип, поскольку он обеспечивает наиболее качественное получение аудио- и видеоданных.

Как известно, через обычную антенну сигнал передаётся посредством вещания телебашни. В то же время кабельное телевиденье доступно благодаря специальным кабелям, а что до спутникового, то оно передаётся с космоса. Исходя из этого, не стоит забывать, что тарелку всегда следует монтировать так, чтобы она смотрела на юг, поскольку спутники всегда кружат исключительно над экватором. При этом обязательно следует брать в расчёт, есть ли рядом высокие деревья или дома, которые могут случайно закрыть собой антенну, тем самым не позволяя сигналу пробиться.