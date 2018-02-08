Особенности выбора одежды больших размеров

Людям, которые попадают под категорию так называемых полных людей, зачастую сталкиваются с проблемой для них актуальной: подбор одежды. Важным условием подбора является комфортность одежды, ее удобство. Не менее важным является и то, чтобы эта одежда была красивой.

Исходя из этих условий, подобрать именно такую одежду полным людям, во многих случаях, представляется сложным. Тем не менее, можно подобрать одежду больших размеров подробности тут. В этом вам всегда поможет интернет-магазин Grande Moda.

Как же не ошибиться с подбором одежды людям таких нестандартных комплекций? Одно из первых правил в этом процессе должно стать следующее: если вы полный человека, то никогда не приобретайте одежду из так называемых «рыхлых» тканей. Обычно, одежда из таких трикотажных тканей придаст человеку ещё больший объем, чего, разумеется, он бы не хотел. Если говорить о полной женщине с большой грудью, то ей непременно нужно, чтобы в ее гардеробном отделе были большие шарфы и пелерины. Также уместно будет иметь в гардеробе пончо и рукава по форме «летучая мышь».

Полным людям не стоит приобретать верхнюю одежду, у которой V-образный вырез горловины. Стоит избегать одежды, у которой есть наружные накладные элементы больших размеров, находящиеся в области бедер или груди. Полным людям более всего подходит верхняя одежда, выполненная из кожи – натуральной кожи. Однако не всякая одежда из кожи подойдет. Подойдет та, которая не будет с глянцевым блеском: глянцевый блеск визуально увеличивает объем, и человек будет выглядеть более полным.

Если говорить о полной женщине, у которой объемные бедра, приобретая ту или иную одежду, необходимо об этом не забывать. Обычно в таких случаях помогает классика. В данном случае, большую роль играет длина: длина верхней одежды, юбки и платья должны доходить до средней части ноги (середина колена). Стоит знать, что приталенные фасоны одежды всегда смотрятся выигрышно на полных людях. Поэтому им подойдут и трапецивидные фасоны одежды. Такой фасон визуально вытягивает фигуру по ее вертикали.

Противопоказаны полным людям короткие пуховики. Также не надо приобретать и стеганые пальто. Дубленки с меховой отделкой также не станут подходящей одеждой. Эти виды верхней одежды увеличат без того уже большой объем. А вот пальто, пошитое из кашемира с продольной полоской, подойдет полным людям идеально. Так же как и пальто шерстяное и гладкое. Зрительно эти виды верхней одежды придадут элегантность и красоту. Интернет-магазин Grande Moda – здесь вы все это сможете приобрести.