Особый противопожарный режим в Алтайском крае сохраняется

В настоящее время на территории Алтайского края стремительно растёт число пожаров в лесах и возгораний сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.
Основная причина – беспечность людей и недостаточный контроль в области пожарной безопасности. Природные пожары могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери.
Постановлением Правительства Алтайского края от 27.04.2017 № 139 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Алтайского края», установлен особый противопожарный режим с 28 апреля.
Муниципалитетам рекомендовано организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
Источник: Официальный сайт г. Бийска
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