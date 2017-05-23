Особый противопожарный режим в Алтайском крае сохраняется

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 20:48

Особый противопожарный режим в Алтайском крае сохраняется

Особый противопожарный режим в Алтайском крае сохраняется

В настоящее время на территории Алтайского края стремительно растёт число пожаров в лесах и возгораний сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. 

Основная причина – беспечность людей и недостаточный контроль в области пожарной безопасности. Природные пожары могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей  или окружающей среде, значительные материальные потери.

Постановлением Правительства Алтайского края от 27.04.2017 № 139 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Алтайского края», установлен особый противопожарный режим с 28 апреля.
Муниципалитетам рекомендовано  организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

Источник: Официальный сайт г. Бийска

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