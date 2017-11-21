Осторожно: тонкий лед!

На водоемах края наблюдаются процессы образования льда. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно не рекомендует выходить на неокрепший лед и предлагает в очередной раз ознакомиться с правилами безопасности.

Скоро вся поверхность воды покроется молодым льдом. Дети с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, озерах и других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на неокрепший лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Ведь данный лед не имеет достаточной прочности и не способен выдерживать даже незначительные нагрузки. Родителям необходимо не допускать нахождение детей у водоемов без присмотра, разъяснить еще раз об опасности, которую таит первый лед. К сожалению, примеров трагических случаев в крае предостаточно.Так в ноябре 2015 года в Рубцовском районе пятеро детей вышли играть на неокрепший лед озера, в результате мальчик 9 лет погиб, провалившись под лед.

В том же году на реке в Первомайском районе в результате провала под неокрепший лед утонули двое рыбаков.

Любителям подледного лова рыбы необходимо позаботиться о себе и не пренебрегать правилами безопасности и воздержаться от походов на рыбалку.

Чтобы уверенно себя чувствовать на льду и не попасть в неприятные ситуации, необходимо знать определенные правила поведения, меры по оказанию помощи терпящим бедствие и уметь их правильно применять.

Элементарные правила поведения на льду:

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

— особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду;

— выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета;

— возьмите с собой снаряжение: 2-3 метровый шест; веревку (не менее 15-25 метров); «спасалки» — это устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в лёд, можно подтянуться и выбраться из воды;

— помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения опасности — переход по льду закрывается;

— безопаснее всего выходить на берег и спускаться к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом;

— идти лучше по уже протоптанным дорожкам;

— не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека; не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;

— если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5–6 метров, и быть готовым оказать помощь товарищу;

— при перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала;

— внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед;

— не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Одно неосторожное движение — и можно провалиться под лед;

— не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

— необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

— если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения несчастных случаев во время игр и катания на льду!

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

— не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;

— раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;

— попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

— выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:

— сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, — это придаст ему силы, уверенность и надежду;

— к пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами, нельзя подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в беду;

— если беда произошла недалеко от берега, и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу.

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра, объясняйте, что это опасно.

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах. Выполнение элементарных мер осторожности — залог вашей безопасности.