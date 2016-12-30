От чего зависит вкус шампанского?

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 17:46

От чего зависит вкус шампанского?

От чего зависит вкус шампанского?

Таким вопросом задались французские учёные.

Исследователи из университета города Реймса (провинция Шампань) установили, что насыщенный вкус шампанскому придают крупные пузырьки углекислого газа. Лопаясь на поверхности, они высвобождают ароматические соединения, позволяя насладиться вкусом и ароматом напитка. Диаметр пузырьков — от 0,4 до 4 миллиметров, но максимальное количество ароматических соединений выделяются из пузырьков величиной 3,4 мм.

Кроме того, на вкус игристого вина влияет форма бокалов и его температура. Вкуснее всего охлаждённое до 4 °С шампанское в высоких узких бокалах, в которых пузырьки распределяются самым эффективным образом. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 17:46
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