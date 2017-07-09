От каких факторов зависит цена на золото?

Рассматривая моменты, которые влияют на цену золота, то все они могут показаться «противоречивыми». С одной стороны на этот процесс влияют потребительские факторы, факторы спроса промышленного потребления золота, которые обычно взаимосвязаны с фактором международной экономики: с ростом экономики растёт и благосостояние некоторых государств и регионов, значит, вырастает и спрос на драгметаллы, соответственно, растёт и его цена. Ну а с другой стороны, существует немаловажный спекулятивный момент, когда экономика чахнет, кризис в ней увеличивается, тогда инвесторы (и не только они) переводят свои денежные активы в золото, а это приводит к повышению цены и увеличивает спрос. Перейдя по ссылке https://www.region-zoloto.ru/reklama-zoloto.php, можно более подробно узнать ценообразование на золото.

Иногда, как, например, в наши дни, существует неопределённость в развитии экономики стран европейской зоны. Также происходит реальная стагнация мощного китайского экономического роста и неопределенность политики ФРС США. Все эти факторы предполагают благоприятные моменты для драгоценных металлов. Проблемы возникли, когда встал вопрос о дальнейшем пребывании Греции в еврозоне. И не только Греции, но и некоторых других стран. Судьба экономического развития этой страны неопределённа до сих пор, и всё это способствует нестабильности на экономическом рынке, а значит, это обязательно отражается и на ценах драгметаллов.

Скупая североамериканский доллар (США), инвесторы пытаются спасти свои активы. По утверждениям профессионалов-аналитиков, цена на золото попадает в зависимость вовсе не от предложения, а скорее всего от спроса. Связывают это с тем, что добывают золото постоянно. Это значит, что из недр земли в мире ежедневно изымают приблизительно одинаковые количества драгоценных металлов (золота, в частности). Соответственно, объёмы золотодобычи ограничивают и предложения. Но, как это уже было отмечено выше, спрос на золото (и другие драгоценные металлы) формируется различными многочисленными факторами. В том числе это зависит и от геополитической нестабильности в мире, а также постоянное увеличение цен на углеводороды и другие энергоносители, и на продукты питания. Также это влияние оказывают и биржевые курсы, и самые разные события с негативным контекстом, например, природные и техногенные катастрофы. Одним словом, всё, что дестабилизирует различные виды проявления жизнедеятельности в мировом масштабе, так или иначе, влияют на курс золота на сегодняшний день.