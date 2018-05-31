Отдых в Египте: Шарм эль шейх из Витебска

Приятно позагорать на пляже, когда ничего не беспокоит, а все проблемы остались где-то далеко, там, за бортом улетевшего самолета. И Египет, который славится своими чистыми пляжами и заботой о туристах, предоставляет такую возможность.

Многие туристы хвалят, побывав в нем, европеизированный и колоритный город Шарм-эль-Шейх, что означает «Очарование шейха» или «Царский залив».

Достопримечательности этого города:

коралловые рифы;

гора Синай (гора Моисея);

многолюдный старый рынок (старый базар);

и многое другое.

Какое время года выбрать для путешествия

В мае в Египет приезжает больше всего туристов, а с июня цены на отдых Шарм эль шейх от https://egypt.welltour.by/sharm-el-sheikh/ становятся дешевле, что позволяет сэкономить, хотя страна фараонов и так славится низкой стоимостью туров. Экономным туристам стоит учесть, что цена проживания в отелях в конце месяца меньше, чем в начале.

Где и как можно отдохнуть

Большинство отелей оборудованы местами для детей, здесь есть игровые площадки, аква-центры и многое другое. Также можно поручить заботу о ребенке сертифицированной няне. В этом городе есть специализированные отели для пенсионеров и глубоко семейных людей, где любят отдыхать пары пенсионного возраста. Молодежные отели располагаются рядом с кафе и развлекательными центрами, где тусовка продолжается всю ночь.

Тем, кто впервые собирается купить путевки в Египет на Шарм эль шейх, стоит увидеть понтонные коралловые рифы. Например, рифы в районе Шаркс Бей славятся своей красотой, и многие из них для удобства оснащены понтонами. Также можно взять экскурсию в монастырь Преображения или на гору Синай.

Наши преимущества

Компания «Веллтур» поможет заказать туры в Шарм эль шейх в Египет из Витебска в удобное Вам время. Наш опыт работы с этой страной составляет более 9 лет, и за это время мы хорошо узнали, как и где лучше всего отдыхать в Египте, чего стоит избегать, какие экскурсии самые интересные для наших туристов и многое другое.

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