Отказ от отцовства: как оформить процедуру?

Жизнь – сложная история, и бывает так, что возникают у мужчины причины для отказа от отцовства. Причины эти могут быть самыми разными, например, очень плохие отношения после развода со своей бывшей женой или нехватка финансов, и, наконец, моральная неподготовленность к отцовству. Отказ от отцовства, как полагают некоторые мужчины, поможет им избавиться от того груза ответственности, который на них свалился.

Процедура эта – отказ от отцовства – довольно-таки сложная. Эта процедура потребует и терпения и моральных сил. Но прежде чем начинать заниматься этой проблемой, мужчине нужно все очень хорошо взвесить, и понять, какие могут возникнуть в дальнейшем последствия. На этом этапе стоит поговорить с вашим ребенком, для того чтобы понимать, что он бы хотел. Ведь это решение – отказ – будет касаться родного для вас человечка.

В том случае, когда окончательное решение принято, и все ваши дальнейшие действия исключительно соответствуют интересу ребенка, тогда можно начинать процедуру отказа. Вы должны знать, что несовершеннолетние находятся под охраной Семейного Кодекса РФ. В его положении нет раздела с понятием «отказ от отцовства». Есть понятие – «лишение родительских прав».

Оформление отказа не оформляется, а происходит следующее: передаются права на вашего ребенка, например, новому мужу вашей бывшей жены. Это действие подразумевает такие процедуры: вам необходимо завизировать у нотариуса поданное вами заявление, о том, что вы разрешаете усыновить вашего ребенка. Второе: тому, кто будет усыновлять вашего ребенка, требуется составить заявление в суд, где он просит у суда разрешение на усыновление. И третье: матери ребенка – вашей бывшей жене, необходимо дать согласие на заявление об отказе в усыновлении.

Как только будут выполнены все необходимые процедуры, права на вашего ребенка переходят тому, кто его усыновляет – новому отцу. Вам отныне не надо платить алименты, потому что вы отказались от своего ребенка, и теперь он уже не ваш. Это приводит к тому, что и к вашему содержанию по старости ваш бывший ребенок не будет иметь никакого отношения – вы для него отныне чужой человек. Но после отказа, выплачивать своему ребенку вы обязаны до тех пор, пока не будет у него нового отца.

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