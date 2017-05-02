Открытый урок по безопасности жизнедеятельности для кадетов

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В преддверии Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, Специальным управлением ФПС 36 МЧС России был организован и проведен открытый урок по безопасности жизнедеятельности. В гости в Специальное управление были приглашены кадеты Бийской кадетской школы.

Детям были разъяснены основные правила поведения и действия в случае различных чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с пожарами. Сотрудники отделения федерального государственного пожарного надзора Специального управления вместе с ребятами вспомнили порядок действий в случае возникновения пожара, первоочередные мероприятия гражданской обороны и правила использования первичных средств пожаротушения.

Кроме того, для школьников было организовано показательное выступление спортсменов по пожарно-прикладному спорту, которые за считанные секунды преодолели учебную башню с помощью штурмовой и трехколенной пожарных лестниц. Дежурным караулом специальной пожарно-спасательной части № 2 показана работа со спасательной веревкой, показана пожарная техника и работа пожарно-технического вооружения и оборудования. И, пожалуй, самым зрелищным этапом было тушение горящей жидкости в противне воздушно-механической пеной. Данное действо вызвало у ребят восторг и уйму улыбок.

Пожарные старались ответить на все вопросы, с любопытством задаваемые кадетами. Каждый желающий мог представить себя настоящим пожарным, посидев за рулем пожарного автомобиля, примерив боевую одежду пожарного и проверить работу дыхательного аппарата со сжатым воздухом.

Счастливые улыбки на детских лицах говорили о том, что данное мероприятие прошло успешно, принеся уйму эмоций и радости. Все дети повторили правила пожарной безопасности, именно с малых лет надо прививать детям культуру безопасного поведения. Хотелось бы надеяться, что знания и навыки, полученные сегодня надолго отложатся в памяти, а на практике никогда не пригодятся!

А.В. Замятин, Отделение ФГПН

Специального управления ФПС № 36 МЧС России











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