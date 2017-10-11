Отслеживание посылок — как определить местонахождение заказа на сайте GdePosylka

Покупать в интернете одновременно и удобно и выгодно — это знают все. Особенно если речь идет о зарубежных ресурсах типа китайского AliExpress или американского eBay. Подстегивают потребительский интерес не только лояльные цены и разнообразие товарного ассортимента, но и обилие всевозможных акций, распродаж и прочих спецпредложений.

Все перечисленное в комплексе делает шопинг еще более увлекательным, азартным и практичным, что тоже немаловажно. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда является длительность доставки, но и здесь вопрос решается достаточно просто. Если ускорить пересылку нереально в принципе из-за географического фактора, то заняться отслеживанием посылок в процессе транспортировки вполне можно. Данную миссию берут на себя специальные поисковые сервисы — например, GdePosylka.

Как это работает? Каждому заказу при отправке присваивается отдельный трек-номер, служащий впоследствии его контрольным маркером. После прохождения бандеролью очередного сортировочного центра статус идентификатора обновляется в информационной базе, что позволяет проводить отслеживание посылок на всех этапах доставки вплоть до их прибытия к месту назначения. На главной странице сайта ГдеПосылка размещена строка поиска, куда нужно ввести искомый трекиг-код и подождать, пока система обработает заявку. Практически мгновенно на экране отобразится последнее местоположение заказа. Часто также бывает, что сначала бандероль обслуживается иностранной курьерской службой, а потом передается под юрисдикцию Почты России, но в любом случае все отчетные данные предоставляются на русском языке.

В противовес ручному отслеживанию посылок, ГдеПосылка предлагает автоматический формат контроля отправлений. Для этого необходимо сделать привязку аккаунта к своей электронной почте, и тогда уведомления будут поступать сразу на e-mail. Важно знать, что все дополнительные функции доступны только после регистрации на сайте GdePosylka. Свободно можно ознакомиться со справочником индексов всех населенных пунктов РФ, размещенном на страницах ресурса. Помимо самих индексов, там присутствует масса сопутствующей информации — контактные телефоны отделений связи, графики работы, схема проезда и так далее. Воспользовавшись услугами ГдеПосылка, можно быть уверенным, что покупки не потеряются в пути и будут доставлены домой в целости и сохранности.