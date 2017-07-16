Панорамные фрески и их особенности

Одно из преимуществ компании Affresco, при создании фресок и фотообоев, это возможность изготовления цельного полотна до 10,2 м/п. Притом, что готовые фрески не будут создавать впечатления геометричности рисунка. Технология цифровой фрески на этапе проекта, даёт возможность перемещать элементы изображения, добиваясь уникального решения при любых пропорциях. Если не нашли подходящее Вам изображение в каталоге фресок, может быть напечатано ваше изображение, если оно удовлетворяет техническим требованиям печати.

Использование интерьерных фресок с пейзажами — особенно актуально в случаях, когда в помещении требуется иллюзия большего пространства. Применение панорамных настенных фресок позволяет зрительно сгладить границу с потолком и кардинально преобразить комнату. Чем больше полотно, тем сложнее его нанесение, однако, нельзя не отметить, что процесс поклейки фресок не радикально не отличается использования обычных флизелиновых обоев. Вы можете сделать это либо самостоятельно, либо воспользовавшись услугами специалистов. Так же вам понадобиться клей для обычных флизелиновых обоев.

Что предусмотреть до нанесения фрески

Перед тем, как купить фрески, стоит обратить внимание на выбор из десяти различных фактур, доступных в каталоге Affresco. Именно фактурность создаёт интересный оптический эффект, но при этом значительно увеличивает вес рулона. Желательно предусмотреть по периметру стен хотя бы невысокий бордюр — такой приём облегчит перемещение рулона при нанесении полотна. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

Контроль температуры;

Подготовка стен;

Подготовка полотна;

Фиксация фрески.

Этапы нанесения панорамной фрески

Нужно убедиться, что температура на разных участках стены одинакова. На оклеиваемую поверхность поэтапно в два слоя наносится шпатлёвка. После чего на плёнку расстилается фреска — для того, чтобы она расправилась и достигла комнатной температуры. По оборотной стороне распределяется клеевой раствор, который также укрывается плёнкой. Затем холст скручивается в рулон — для основы можно использовать тубус, в котором магазин фресок Affresco поставляет свою продукцию.

На стену наносится клей для того, чтобы снизить впитываемость клеевого слоя с полотна. После того, как клей несколько загустел, можно начинать прикладывать и разравнивать панорамную фреску. Рулон в вертикальном положении перемещают вдоль стены, постепенно раскручивая его.

При таком нанесении даже большие полотна идеально покроют стены, а гости непременно будут интересоваться, где такие фрески купить.