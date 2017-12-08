Пароль для Киви кошелька: что делать если пишет слишком простой

Электронные деньги в интернете сегодня используются практически повсеместно. Qiwi-кошелек – это специальный электронный сервис. С помощью его можно совершать денежные переводы, а также оплачивать любые услуги и товары. Узнайте тут https://iqiwi.ru/chto-delat-esli-slishkom-prostoy-parol-kivi-koshelka.html, что делать если слишком простой пароль Киви подвергает пользователя опасности. Поэтому нужно знать какой защитный ключ использовать лучше всего.

Киви пишет, что пароль очень простой

В том случае, если пользователем был выбран слишком простой и легкий пароль для Киви кошелька, то система его установку не пропустит. Таким образом механизм сохранения безопасности системы предупреждает человека о возможной опасности.

Смена пароля в Киви кошельке, если он простой

Для самостоятельного создания достаточно сложного пароль для кошелька Киви, следуйте таким правилам:

Обязательно чередуйте значения регистра.

Чем больше разнообразных символов, тем получится надежнее.

Комбинируйте цифры и любые латинские символы.

Имена, фамилии, даты рождения, клички собак и котов, а также номера телефонов для создания пароля к аккаунту строго не рекомендуются.

Кроме того, для каждой системы необходимо подбирать какое-то новое значение.

Не пользуйтесь сторонними интернет-сервисами, которые предлагают генерацию надежных паролей.

Пример надежного пароля для кошелька Киви

Для лучшего понимание, вот вам хороший пример надежного пароля Киви кошелька: pViMkk8302L8. Он набран вслепую, в связи с чем имеет очень высокую степень безопасности. Необходимо отметить один очень важный нюанс. Даже на самый надежный код безопасности распространяется срок действия. Коды непременно обновляются автоматически, как только пройдет определенное время. Каждый пользователь этой платежной системы должен обязательно менять через каждые 1-12 месяцев. Как правило, ему на телефон предварительно высылается СМС-сообщение с напоминанием о смене.

Если человек никаких мер не принимает, то генерация пароля выполняется автоматически.

Для смены сделайте следующее:

Авторизуйтесь в системе и перейдите в «Настройки».

Выберите пункт «Новый пароль».

Введите старый.

Придумайте и введите любой новый, повторите.

Как быть при возникновении ошибок?

Что следует делать, когда установленный пароль по неизвестным причинам не меняется? В такой ситуации обратитесь в службу поддержки в онлайн-режиме и напишите, что не можете поменять пароль. Спустя несколько секунд сотрудники поддержки обязательно с вами свяжутся и решат вашу проблему с паролем.

Что делать если пароль был утерян?

Пароль от Киви кошелька всегда можно придумать и записать. Тем не менее, очень часто пользователи этой платежной системы жалуются на проблему, когда доступ к аккаунту закрыт, поскольку был введен неправильный. Причина такой проблемы — или то, что клиент забывает собственный защитный код, или то, что пользователь пропускает извещение по поводу автозамены.

Что в таком случае рекомендуют делать специалисты? Все просто. Кликните на специальный пункт «Забыли пароль». Сразу после этого система перекинет вас на страничку для восстановления.

Введя необходимую информацию можно смело вводить логин и новый пароль. Таким образом проблема будет полностью решена.

Читать более подробно: https://iqiwi.ru/chto-delat-esli-slishkom-prostoy-parol-kivi-koshelka.html