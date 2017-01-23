Пенсии будут снижаться

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предрёк пенсионерам три «тощих» года.
На съезде партии «Единая Россия» глава Минтруда заявил, что реальные пенсии в стране в ближайшие три года будут снижаться примерно на 0,5 % в год. «Реальная пенсия будет… где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счёт того, что мы индексируем пенсию только работающим», — заявил министр.
Сегодня в России примерно 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих. По данным ПФР, пенсия составляет 35,2 % от средней зарплаты. Четыре миллиона пенсионеров, то есть каждый десятый, имеют доход ниже прожиточного минимума, и это число растёт.
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