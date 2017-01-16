Пенсионеры получат по пять тысяч до 28 января

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 16:45

Пенсионеры получат по пять тысяч до 28 января

Пенсионеры получат по пять тысяч до 28 января

Большинство пенсионеров Алтайского края уже получили единовременную выплату на банковские счета.

Доставка же выплаты «Почтой России» началась с 12 января. Люди, получающие пенсию по графику с 13-го по 28-е число, получат её и единовременную выплату одновременно, а к тем, кто свою пенсию уже получил в первой декаде, почтальон придёт с деньгами ещё раз.

В Алтайском крае по пять тысяч рублей получат более 755-и тысяч человек, в том числе работающих пенсионеров. Единовременная выплата была введена в качестве замены ежегодной индексации пенсий из-за экономических проблем. 

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 16:45
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