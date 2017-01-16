Пенсионеры получат по пять тысяч до 28 января

Большинство пенсионеров Алтайского края уже получили единовременную выплату на банковские счета.
Доставка же выплаты «Почтой России» началась с 12 января. Люди, получающие пенсию по графику с 13-го по 28-е число, получат её и единовременную выплату одновременно, а к тем, кто свою пенсию уже получил в первой декаде, почтальон придёт с деньгами ещё раз.
В Алтайском крае по пять тысяч рублей получат более 755-и тысяч человек, в том числе работающих пенсионеров. Единовременная выплата была введена в качестве замены ежегодной индексации пенсий из-за экономических проблем.
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