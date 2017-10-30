Пенсионные баллы можно купить

Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.

Согласно новым требованиям, принятым законом «О страховых пенсиях», право на установление страховой пенсии зависит от стажа и размера индивидуального пенсионного коэффициента или балла. Если для получения страховой пенсии в 2015 году требовалось не менее 6,6 балла, то в 2017 году размер баллов возрос до 11,4.

Информацию о требуемых на момент выхода на пенсию баллах и стаже, а также другие фактические данные можно увидеть на Портале электронных услуг и сервисов ПФР в любое удобное для себя время или получить выписку из лицевого счета в любом территориальном органе ПФР. Это позволит правильно оценить ситуацию: хватает или нет баллов и стажа к моменту выхода на пенсию.

Если пенсионных баллов не хватает, чтобы спокойно выйти на заслуженный отдых, их можно докупить. Решить проблему недобора пенсионных баллов помогут добровольные взносы. Для этого достаточно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

«Норма о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию введена еще в 2001 году Федеральным законом № 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”», — поясняет начальник отдела организации взаимодействия со страхователями краевого ОПФР Юлия Барсукова.

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию могут: граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя; физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем; застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но не более 8-кратного размера МРОТ; физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в соответствии с законом № 167-ФЗ (т.е. они не трудоустроены).

«Заявление подается в территориальный орган ПФР по месту жительства. Регистрация в Пенсионном фонде осуществляется в день обращения. При себе нужно иметь паспорт (или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания)) и СНИЛС. В отдельных случаях могут потребоваться документы, подтверждающие факт работы», — дополняет Юлия Викторовна.

Расчет сумм добровольных страховых взносов идет в календарном исчислении и зависит от размера МРОТ, установленного на начало финансового года.

Например: при регистрации с 1 января 2017 года добровольно вступившему в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию плательщику необходимо уплатить не менее 46,8 тыс. руб., тогда он заработает 2,05 балла.

Если же регистрация осуществлена с 1 сентября 2017 года, размер уплаты составит не менее 15,6 тыс. руб., а размер заработанных пенсионных баллов будет равен 0,68.

Кроме того, периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для плательщиков не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости (или 7,5 лет).

Обратим внимание, что уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря года, за который осуществляется уплата, а отражение уплаченных сумм на индивидуальном лицевом счете можно будет увидеть только после 1 марта года, следующего за отчетным.