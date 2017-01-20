Плату за детсад на Алтае будут компенсировать только малоимущим и многодетным

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 11:45

Плату за детсад на Алтае будут компенсировать только малоимущим и многодетным

Плату за детсад на Алтае будут компенсировать только малоимущим и многодетным

В крае открылась «горячая линия» для озадаченных родителей.

В Барнауле заработала телефонная линия, где родители могут получить подробную консультацию о праве на компенсацию платы за посещение ребёнком детского сада. Номер телефона: (3852) 29-86-70.

С 2017 года, согласно постановлению администрации Алтайского края, вводится компенсация по принципу нуждаемости: право на соцподдержку получат лишь семьи с доходами ниже прожиточного минимума и многодетные. В феврале компенсацию начислят только им. Ранее её получали родители всех дошколят: за первого ребёнка — 20 % родительской платы, за второго — 50 %, за третьего — 70 %.

В Бийске по состоянию на 2016 год родительская плата за муниципальный садик составляла 1600 рублей в месяц. Присмотр и уход за одним ребёнком обходился городской казне в 5255 рублей.

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Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 11:45
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