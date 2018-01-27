Плюсы столешниц из искусственного камня

Одним из главных атрибутов на кухне без сомнения является столешница рабочего кухонного стола. Требования, которые должны предъявляться к этому важному элементу, весьма серьезные. Во-первых, столешница должна отвечать прочностным характеристикам.

Во-вторых, и что тоже очень важно – столешница должна отвечать гармоничному сочетанию интерьеру всего кухонного помещения. Всеми этими требованиями отвечает искусственный камень, из которого производят столешницы для рабочих кухонных столов и не только: искусственный камень используют в оформлении интерьеров других помещений: в офисах, кафе, ресторанах, в медучреждениях. Искусственный камень – это материал, который обладает химической устойчивостью, отличной прочностью и термостойкостью. Даже если на искусственный камень прольется какая-либо жидкость, на нем не останется никаких пятен. На сайте https://DNDgroup.com.ua/ можно подобрать столешницы из искусственного камня.

Ещё одно очень полезное свойство искусственного камня – его всегда можно отремонтировать и восстановить, если все-таки он будет подвержен какой-либо порче. Восстановление осуществляется при помощи специального клея, который после применения абсолютно незаметен и на поверхности не будет видно следов реставрации. Искусственный камень имеет большой срок эксплуатации. Стол со столешницей из искусственного камня освобождает от различных забот, связанных с уходом за ней. Этот материал не имеет пор, что не дает возможности проникновению и задержанию в нём бактерий и плесени. Искусственный камень гигиеничен и прост в уходе. Для вас всегда работает фабрика изделий из камня.

Искусственный камень призван решать две очень важные задачи:

— функциональную;

— эстетическую.

Рабочая поверхности, например, кухонного рабочего стала, поверхность барной стойки, офисного стола функционально должны отвечать всем тем требованиям, которые на них возлагаются. Эстетическое восприятие искусственного камня также должны отвечать необходимым требованиям дизайна. Поэтому искусственный камень изготавливается разных цветов и оттенков и с различной фактурой. Столешницы должны смотреться стильно и гармонично, радовать глаз и выполнять свои функциональные предназначения.