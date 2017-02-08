По каким характеристикам необходимо выбирать металлические двери?

Кроме того что входные двери защищают квартиру от проникновения не прошеных гостей, они также дополнительно обеспечивают эстетичный вид и дополнительную шумоизоляцию.

Металлические двери выбираются только после того как вы будете знать все параметры на которые следует обращать особое внимание. Для того чтобы в последующее время у вас не возникли проблемы, особенное внимание следует уделить размерам, снимать их должен только специалист, поскольку малейшая погрешность может привести к неприятным последствиям.

Металлическая дверь, оценивается и выбирается с учетом качества стали. Особенную роль играет технология изготовления. Поэтому совершая покупку, следует проверить конструкцию на жесткость, уделить внимание правильной геометрической форме.

Это требование будет соответствовать стандартам в том случае, если толщина стали будет не менее 1,0 мм. Входная металлическая дверь, должна быть без сварочных следов, на конструкции должны отсутствовать швы, которые со временем могут дать трещины.

Обязательно наружная металлическая дверь должна иметь ребра жесткости и третий стальной лист. Поскольку дверная коробка принимает на себя основное силовое воздействие при вскрытии, желательно чтобы ее толщина была больше чем остальные части дверей.

Установка металлических дверей должна проводиться только специалистами. Обязательно при монтаже следует позаботиться о качественных замках. Выбирайте изделие в конструкцию, которой входят не менее нескольких замков.

Стандартный набор – это сувальдная модель замка, он препятствует силовому вскрытию. Цилиндровый тип замка защитит от неопытных взломщиков, которые имеют профессиональные инструменты.

Обязательно проследите, чтобы ригелей на изделии было не менее четырех, длина элементов желательна не меньше двух сантиметров.

Если вы желаете качественно защитить свое жилище, обязательно выбирайте двери со скрытыми петлями, поскольку их достаточно сложно демонтировать. Если вы выбрали двери с наружными петлями, позаботьтесь о дополнительных штырях. Они не дадут возможности взломщикам их срезать.

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