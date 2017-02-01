По каким характеристикам различаются стиральные машины?

Современный выбор стиральных машин очень разнообразен. Машины можно выбирать по разным признакам, но основными среди них являются технические характеристики.

Дорогие и дешевые стиральные машины представлены рядом отечественных и зарубежных моделей, различающихся по классам от «А» до «G». Рассмотрим подробнее классы машин.

Классы машин «А» и «В» предназначены для интенсивной качественной стирки бережных тканей;

Машины классов «С», «Д», и «Е» обеспечивают стирку среднего качества;

Машины классов «F» и «G» обеспечивают стирку низкого качества.

Классы отжима также различаются по категориям качества. Выбирая стиральную машину, следует понимать, что класс отжима указывает на остаточную влажность белья после стирки.

В зависимости от уровня энергопотребления, стиральные машины также подразделяются на аналогичные классы, при этом машины с уровнем энергопотребления классов «А» и «В» самые экономичные в части энергосбережения.

Скорость отжима белья может быть от 400 до 1000 оборотов в минуту. Чем выше скорость оборотов, тем больше влаги и синтетического моющего средства выйдет из белья, и тем меньше времени понадобится для его сушки. Надо отметить, что современные стиральные машины имеют функцию быстрого отжима белья, предотвращающего сминаемость тканей.

Выбор стиралок надо начинать с вида и количества рабочих режимов. Стандартные стиральные машины имеют 4 режима для стирки белья по составу:

Лен;

Хлопок;

Синтетика;

Шелк.

Это – основные режимы, которые гарантировано имеются в каждой модели машин. Но современные «стиралки» могут выполнять еще несколько различных функций:

Экономный режим;

Ночная стирка;

Сушка и другие функции.

Функция сушки белья основана на работе внутреннего элемента, который генерирует тепло и передает его на вентилятор. В свою очередь, вентилятор направляет теплый воздух на вращающийся барабан с тканями и подсушивает их. Важно понимать, что при сушке в барабан надо загружать не предельный вес белья. Например, в машину с объемом загрузки сухого белья 5 кг, следует загружать в барабан для сушки 2,5 кг белья.

Существует еще один важный момент: белье, прошедшее через сушку, изнашивается гораздо быстрее. Кроме того, недосушенное белье удобнее гладить электрическим утюгом. Надо отметить, что следующее поколение стиральных машин будет «сушить» белье в отдельных устройствах.