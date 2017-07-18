По каким критериям необходимо выбирать кроватку для новорожденного ребенка?

Детская кроватка – необходимый предмет мебели детской комнаты, но даже если родители не успели оборудовать комнату для своего малыша, и он будет жить с ними в одной комнате, без детской кроватки ему все равно никак не обойтись. Она является незаменимой вещью в доме, где поселяется маленький человечек. Выбор детской кроватки – это один из наиболее ответственных решений будущих родителей. Ведь удобство кроватки и безопасность нахождения в ней – главные показатели ее качества. Многие родители имеют весьма смутное представление о том, какой должна быть кровать для новорожденного. Все слышали о том, что кроватка должна быть деревянной, но по каким еще критериям надо подбирать данный предмет мебели, осведомлены немногие. О том, на что стоит обращать внимание при подборе кроватки, мы расскажем в нашей статье.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлена кроватка. Если он является натуральным – это очень хорошо. Как нельзя лучше подходит древесина березы, бука, клена, ольхи. Отдельные элементы кроватки могут быть металлическими и пластиковыми, однако в данном случае необходимо смотреть на их расположение. Если данные элементы являются выступающими, и малыш будет о них ударяться, такую кровать покупать, конечно же, не стоит. Каждая составляющая кроватки должна быть максимально гладкой, а ее поверхность – ровной, чтобы ребеночек ни коим образом не поранился. Лучше всего покупать модели, имеющие соответствующий сертификат с описанием свойств материалов, из которых изготовлено изделие.

Также необходимо обращать внимание на дно кроватки и ее борта. Следует отдать предпочтение моделям, у которых дно регулируется. Подняв дно повыше, младенца легче брать на руки. А подросшего малыша, который уже сидит и ползает опасно усаживать на высокое дно – его следует опустить. Выберите кроватку с двухуровневой (и больше) регуляцией высоты дна или кроватку с реечным дном, позволяющим матрацу проветриваться. Наличие бортов съемных позволит подросшему ребеночку выбираться из своей кроватки без посторонней помощи. Прутья должны быть расположены друг от друга с интервалом в шесть-восемь сантиметров.

Дизайн детской кроватки играет немаловажную роль. Мягкие тона успокаивают ребенка, а яркие расцветки могут его утомлять. Подобные детские кроватки подходят для малышей до трехлетнего возраста, однако сегодня встречаются модели трансформеров, предназначенные для детей до десятилетнего возраста.

Удобная кроватка снабжена выдвижным ящиком, где можно хранить детские вещи. Колыбель хороша для малыша в первые два-три месяца его жизни своей компактностью и мобильностью.

Несомненно, кроватка должна быть устойчивой во избежание травмирования маленького хозяина этой кроватки.

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