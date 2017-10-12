Почему онлайн игры так популярны?

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Разнообразие онлайн-игр позволит вам выбрать ту игру, которая больше всего придется вам по вкусу. В процессе игры вы можете полностью расслабиться, забыть о своих заботах и переживаниях, снять стресс. Главное – нужно играть с умом и не заменять игрой реальную жизнь. Многие игроки, научившиеся останавливаться тогда, когда нужно, замечают, что игра является средством, помогающим хорошенько отдохнуть, а никак не превратилась в зависимость. Это необходимо учитывать, чтобы не слушать упреки со стороны близких. К тому же, умение останавливаться в нужный момент позволяет игроку не потерять интерес к выбранной игре, а возвращаться для того чтобы продолжить и получить массу позитивных эмоций и удовольствие от процесса игры.