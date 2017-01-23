Подделку продуктов хотят внести в Уголовный кодекс

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 16:45

Подделку продуктов хотят внести в Уголовный кодекс

Подделку продуктов хотят внести в Уголовный кодекс

Законопроект об ответственности за пищевой фальсификат написал Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор разработал проект новой статьи Уголовного кодекса: «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции». Согласно ей, за сбыт некачественного продовольствия на сумму от полумиллиона до миллиона рублей продавцов и производителей будут штрафовать на 300 — 800 тысяч рублей или приговаривать к году исправительных работ. При реализации фальсификата группой лиц по предварительному сговору санкции вырастают до миллиона рублей (а в школы и больницы — до трёх миллионов) и двух лет исправительных работ.

Пока законопроект в Госдуму не внесён. Недобросовестные продавцы наказываются по КоАП, максимальный штраф составляет один миллион рублей для юридических лиц.

Доля фальсификата в одной только молочной продукции оценивается в России на уровне 50 %.

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 16:45
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