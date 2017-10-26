Подвесной потолок: варианты, виды, достоинства и недостатки

Подвесной потолок – конструкция, которая крепится к перекрытию и помогает решить множество задач. Ею можно украсить помещение и скрыть строительные дефекты. Закрыть коммуникации: электроснабжение, кондиционирование, вентиляцию. Осветить пространство, улучшить акустику, звуко- и теплоизоляцию.

Подвесные потолки делятся на два типа: модульные и сплошные. В первых дополнительную поверхность формируют легкоустанавливаемые панели. Это кассетные, реечные и решетчатые системы. Во втором типе для облицовки используют листы гипсокартона. Сделаем краткий обзор вариантов.

Кассетные

Основа кассетного потолка, как и других модульных систем – металлический каркас. К перекрытию он крепится подвесами. В него укладывают либо вставляют панели (кассеты), формирующие поверхность. Они чаще квадратные с длинной стороны 60 см. Технические характеристики изделий позволяют использовать их не только в офисах и складах, но и в школах, больницах, общепите.

В зависимости от материала кассеты бывают трех видов.

Минераловолокнистые плиты изготавливают из минеральной ваты. Это слабогорючий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами. Панели могут иметь влагостойкое или бактерицидное покрытие. Лицевая поверхность бывает гладкой, рельефной, с перфорацией, декоративными трещинами и червоточинами. В 9 случаях из 10 она окрашена в оттенки белого цвета. Металлические кассеты производятся из оцинкованной стали или алюминия. Они долговечны и практичны, не боятся огня и влаги. Поверхность бывает матовой, глянцевой, зеркальной большого выбора цветов. Панели из пластиков, поликарбоната или акрила (оргстекла), ударопрочны, влагостойки, имеют пониженную воспламеняемость. Главное – у обоих вариантов высокая светопропускающая способность. Источник света, расположенный за такими плитами, превращает потолок в эффектную светящуюся поверхность.

Реечные

В реечных подвесных потолках модулями выступают длинные полосы (рейки). Их длина чаще всего 3–4 метра, ширина 10–15 сантиметров. Для оживления дизайна между основными элементами могут устанавливать контрастные узкие рейки – «раскладки».

Панели изготавливают из алюминия или оцинкованного железа. Они влагостойки, пожаробезопасны, имеют большой выбор покрытий и цветов. Сильное место таких конструкций – создание волнообразных и закругленных плоскостей. Изделия часто используют в бассейнах, ванных и туалетных комнатах.

Решетчатые

Другое название системы – грильято. Оно происходит от итальянского grigliato – «решётка». Модули имеют вид перекладин, которые перекрещиваются и образуют решетчатую структуру. Их изготавливают из алюминия.

Ячейки грильято квадратные с длиной стороны от 3 до 20 см. Размер подбирают по принципу «чем ниже помещение, тем мельче ячейка». Профиль «перекладин» бывает двух типов:

U-образный – более распространенный и простой в монтаже;

Y-образный – лучше скрывающий межпотолочное пространство и подавляющий звуки.

Используют грильято в торговых центрах, кафе, ресторанах, залах ожидания.

Гипсокартонные

В таком типе конструкций поверхность формируют листы гипсокартона. Это слой затвердевшего гипса, скрепленный с обеих сторон картоном. Основа системы – каркас, жестко прикрепленный к перекрытию. К нему шурупами прикручивают листы облицовки. В финале их грунтуют, шпаклюют и красят.

Подвесной потолок из гипсокартона позволяет реализовать идеи с разноуровневыми плоскостями, волнистыми и изогнутыми деталями. При этом он наиболее сложный и трудоемкий в изготовлении. Основное место применения – жилище.

Рынок подвесных потолков радует числом и разнообразием предложений. Счет вариантов идет на тысячи. Помочь сделать выбор, продать и осуществить монтаж изделий готовы специалисты московской компании «Мир потолков». Ассортимент и подробности услуг – на сайте http://www.potolki.ru/.