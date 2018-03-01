Покупка квартиры с помощью специалистов по недвижимости

Начиная задумываться о покупке квартиры, появляется дилемма: что выгоднее купить квартиру вторичного рынка обжитую с хорошим ремонтом и готовыми соседями или же обратиться к предложениями нового жилья, которых сегодня на рынке столичной недвижимости тоже достаточно много.

Конечно неоспоримым плюсом первички является абсолютно новые коммуникационные системы и просторные планировки квартир. Но, в то же время, покупаешь ведь одни голые стены и вложения в ремонт такой квартиры влетает в хорошую копеечку.

Так рассуждала я, когда собралась покупать квартиру для своей мамы в Киеве. Однако пересмотрев массу вариантов, всё-таки решила остановиться на новом жилье. Там дышится как-то свободнее.

Услуги профессионалов

Я сама по профессии риелтор, поэтому сразу решила, что искать квартиру в новостройках буду только с помощью профессиональной риэлтерской конторой. Поскольку покупка недвижимости — это очень ответственное дело и поэтому я считаю к нему обязательно стоит привлекать знающих специалистов. В Киеве большое количество объектов новостроек предлагает компания BudCapital, которая является официальным партнёром большого числа строительных организаций. Поэтому я решила обратиться именно к ним.Предварительно изучила большинство из предложений по ссылке: budcapital.kiev.ua. Очень удобный интерфейс, всё понятно для рядового посетителя:

сортировка новостроек по районам;

подробные схемы планировок всех квартир;

а также обзорные статьи о каждом представленном ЖК.

Из них можно подчерпнуть дополнительную информацию об инфраструктуре, ближайших остановках метрополитена и названии соседних улиц. На Каждой страничке, посвященной определённому ЖК обязательно размещены обзорные фотографии комплексов.

Покупаем с BudCapital

Мы с мамой хотели купить однокомнатную квартиру в Печёрском районе города, поэтому я подробно посмотрела описание новостроек на Печерске, отметила интересные варианты и оставила свой номер телефона на сайте для связи с менеджером.

И на следующее утро мне позвонили. Началась самая увлекательная часть в долгой процедуре приобретения жилья- экскурсии по домам и просмотры самых интересных вариантов.

Нам с мамой понравился занимавшийся с нами менеджер. Казалось, что он знает о любом объекте всю подноготную и может досконально объяснить почему что-то сделано именно так, а не иначе. Благодаря ему, мы смогли быстро определиться с выбором и отдали документы для подготовки договора купли-продажи.

Теперь моя мама является счастливом обладателем квартиры в ЖК «Французский квартал» и с удовольствием занимается её ремонтом.

Федор Емельнов