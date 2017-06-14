Полезная информация о музеи военной техники в Верхней Пышме

Если вы ещё не знаете, где находится самый большой музей в России, то знайте — недалеко от Екатеринбурга, в его окрестностях, в Верхней Пышме. В этом музее, с названием «Боевая слава Урала», собраны образцы военной техники. Музейная площадь составляет пять гектаров на открытом воздухе, и семь тысяч квадратных метров в закрытых помещениях. Музей был создан при содействии производственного объединения «Уралэлектромедь», и открыт 9 мая 2005 года. Инициаторами создания музея были ветераны. Большую помощь при организации музея была оказана Военным советом Приволжско-Уральского военного округа.

За несколько лет после открытия музея, экспозиция постоянно пополнялась. Теперь здесь можно увидеть десятки и сотни крупногабаритных экспонатов. Среди них есть танки, бронетранспортёры, САУ (самоходки), ракетные комплексы, авиационная техника (вертолеты), военные транспортные средства и т.д. Все эти экспонаты системно расставлены на музейной территории прямо, без навесов, прямо под открытым небом. Сегодня военный музей насчитывает свыше двухсот образцов различной техники, в том числе и железнодорожной. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ekaterinburg/museum/15372, можно более подробно узнать о музеи военной техники в Верхней Пышме.

Многие экспонаты являются действующими, и каждый год на 9 мая участвуют в параде Победы. Среди экспонатов, в помещениях музея, можно увидеть уникальную коллекцию орденов, медалей и других наград. Кроме этого в музее представлены военные регалии, знаки отличия с 18 века и по наши дни. Есть среди экспонатов макеты оружия, а также униформа и пр.

При музее созданы кружки для детей по изучению Уральского края, также по истории оружия и моделизма. Регулярно организуются экскурсии и военно-исторические игры и другие мероприятия.

В музее, в шестнадцатом году, были открыты дополнительные площади автомобильной техники. Получился общий комплекс. На трех с половиной тысячах квадратных метрах площади, собраны образцы автомобилей давних эпох. Также здесь можно увидеть выставку мотоциклов и велосипедов.