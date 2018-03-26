Полезная инструкция по установке пластиковых окон ПВХ

Считается, что самостоятельный монтаж пластиковых оконных конструкций невозможен в принципе. Однако, на самом деле это совсем не так. При наличии определенных навыков окна ПВХ легко устанавливаются самостоятельно. Работа по монтажу займет примерно три часа. Начинать лучше вдвоем с помощником.

По тому, как устанавливать, различают два способа. Это с заблаговременным разбором окна и выниманием стеклопакетов и второй вариант, когда рама крепится специальными крепежными элементами. Этот второй вариант считается более приемлемым для самостоятельного монтажа.

Устанавливать окна начинают с демонтажа старых. Вынимают штапики и стекло, снимают створки. Если окна сильно старые, лучше предварительно снять с ни стекла. Затем в раме делают пропилы и вынимают раму целиком либо по частям.

Далее вставляют пластиковое окно. Если оно будет в будущем открываться, то после монтажа оно должно быть закрытым как минимум 12 часов.

Первым делом делают разметку на раме с каждой из ее сторон. Затем к раме прикрепляют монтажные элементы, чтобы внутри конструкции могли закрепиться саморезы. После этого в проеме делают углубления там, где будут места крепежа. В местах, где элементы окна будут монтироваться к оконному проему, делают углубление на 2 см.

Окно выставляют по уровню, подкладывая в необходимых местах брусья. Они должны быть уложены под поперечными элементами оконной рамы. В результате рама должна встать в проеме идеально и по вертикали, и по горизонтали.

Окно крепят к проему – хорошо подходят для этого дюбели. Но некоторые мастера применяют и анкеры. Анкер отличается большей прочностью, но и цена их выше. Дюбели способны удерживать лишь 60 кг. Но этого вполне достаточно. Далее выполняют регулировки фурнитуры.

После этого заполняют щели в оконном проеме монтажной пеной. Важно делать это так, чтобы не образовывалось никаких пустот. Если щели крупные, то их заполняют пеной в несколько этапов с перерывами. Пену выбирают по температуре помещения. Затем пену оставляют высыхать, а после высыхания закрывают раствором или плиточным клеем.

Так можно приобрести окна ПВХ в рассрочку и самостоятельно их установить. Компания «Индустрия окон» предлагает своим клиентам хорошие условия.