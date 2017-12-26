Полицейские информируют о новых способах мошенничества

mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 23:46

Полицейские информируют о новых способах мошенничества

Полицейские информируют о новых способах мошенничества

Очередной жертвой телефонных мошенников стала сельская жительница, пытавшаяся получить банковский кредит.

Для получения кредита в размере 109 тысяч рублей женщина обратилась в офис одного из банков, расположенных на территории г. Бийска. Заявка была одобрена, но клиентка вдруг передумала и отказалась от займа, ссылаясь на то, что её не устроили проценты по договору.  

На тот момент банк уже перечислил деньги на карту заёмщицы, и чтобы расторгнуть договор, женщине было предложено обналичить всю сумму и вернуть деньги в кассу банка.

Не успела женщина выполнить данные рекомендации, как ей позвонил неизвестный и под видом представителя банка предложил другую схему возврата денег. Незнакомец попросил женщину назвать данные банковской карты и продиктовать код подтверждения, который пришёл на её телефон в виде СМС-сообщения.

После того, как все цифры были названы, незнакомец, а вместе с ним и вся сумма, находившаяся на карте, исчезли.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что телефон, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на территории другого государства. Так же известно, что похищенная сумма была перечислена на электронный счёт одной из платёжных систем, позволяющих делать моментальные переводы по всему миру.

Раскрывать факты мошенничества, совершённые дистанционно, очень сложно. Поэтому самым эффективным способом борьбы с данным видом преступлений по-прежнему является профилактика и бдительность граждан. Есть два универсальных, и вместе с тем, очень простых способа, позволяющих защитить себя от мошенников.

Во -первых, никому, ни при каких обстоятельствах,  не сообщать данные своей банковской карты.

Во-вторых, проверять достоверность информации, поступающей от неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

Как только потенциальная жертва начинает выражать сомнение и задавать уточняющие вопросы, мошенник, как правило, прерывает разговор и больше не выходит на связь.

Он будет искать более доверчивую жертву. А вам не придётся беспокоиться по поводу пропавших денег.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 23:46
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