Полицейские провели акцию по профилактике экстремизма в молодёжной среде

mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 11:46

Полицейские провели акцию по профилактике экстремизма в молодёжной среде

Полицейские провели акцию по профилактике экстремизма в молодёжной среде

Инспекторы по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское»  провели акцию «Неформал», направленную на предотвращение фактов экстремизма среди юных бийчан.

Участие в акции приняли педагогические коллективы общеобразовательных учреждений г. Бийска, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и представители различных конфессий.

С целью выявления несовершеннолетних, склонных к совершению экстремистских акций, стражи правопорядка проверили места массового пребывания бийской молодёжи. Провели работу по выявлению деструктивных молодёжных течений и групп антиобщественной направленности.

В целях правового просвещения подростков, в школах города был проведён цикл лекций, разъясняющих суть экстремистских проявлений и ответственность за данное деяние.

Самую зрелищную часть акции подготовили педагоги и учащиеся школ. Каждый из коллективов выбрал свой оригинальный формат мероприятия, направленный на формирование толерантности в молодёжной среде.

Полицейские провели акцию по профилактике экстремизма в молодёжной среде

В частности, в гимназии № 11 провели зрелищный фестиваль дружбы народов, в рамках которого познакомили юных бийчан с культурой и национальными традициями различных народов.

В нескольких школах г. Бийска прошёл конкурс агитбригад, участники которых разъясняли сверстникам правила жизни в многоликом мире.

В кадетской школе урок толерантности прошёл в форме творческой гостиной. Несколько школьных коллективов стали участниками квеста, в рамках которого преодолевали путь, ведущий к мирному сосуществованию.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 11:46
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