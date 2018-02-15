Полицейские провели профилактические рейды на территории Бийского района

mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45

Полицейские провели профилактические рейды на территории Бийского района

Полицейские провели профилактические рейды на территории Бийского района

В рамках единого дня профилактики сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с дружинниками провели профилактические рейды на территории поселка Пригородный  и села Первомайское.

В ходе проведённых мероприятий были проверены лица, состоящие на различных учётах органов внутренних дел. Сотрудники полиции проверили владельцев  оружия, обязанных соблюдать правила хранения огнестрельного арсенала. Сотрудники дорожно-патрульной службы заострили внимание на соблюдении правил дорожного движения и перевозке груза без сопроводительных документов.

Кроме того, полицейские совместно с представителями общественности вели активную работу по профилактике мошенничества. Распространили среди населения около трёхсот памяток профилактического характера.

Всего в ходе рейда полицейские выявили более 30 административных правонарушений, раскрыто два преступления.

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mavit
Автор: mavit Февраль 15, 2018 05:45
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