Полицейские провели профилактические рейды на территории Бийского района

В рамках единого дня профилактики сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с дружинниками провели профилактические рейды на территории поселка Пригородный и села Первомайское.

В ходе проведённых мероприятий были проверены лица, состоящие на различных учётах органов внутренних дел. Сотрудники полиции проверили владельцев оружия, обязанных соблюдать правила хранения огнестрельного арсенала. Сотрудники дорожно-патрульной службы заострили внимание на соблюдении правил дорожного движения и перевозке груза без сопроводительных документов.

Кроме того, полицейские совместно с представителями общественности вели активную работу по профилактике мошенничества. Распространили среди населения около трёхсот памяток профилактического характера.

Всего в ходе рейда полицейские выявили более 30 административных правонарушений, раскрыто два преступления.