Полицейские расследуют факт мошенничества в крупном размере

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:45

Полицейские расследуют факт мошенничества в крупном размере

Полицейские расследуют факт мошенничества в крупном размере

Полицейские МУ МВД России «Бийское» расследуют факт мошенничества, жертвой которого стала бийчанка, пытавшаяся купить через Интернет грузовой автомобиль.

С заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница наукограда, перечислившая неизвестному в качестве задатка за автомобиль «МАН» четверть миллиона рублей, и в конечном итоге оставшаяся без товара и без денег.

По словам заявительницы, объявление о продаже приглянувшегося ей грузовика она нашла на одном из Интернет-сайтов, специализирующихся на продаже автотехники и запасных частей.

Позвонив по указанному в объявлении телефону, бийчанка обсудила с предполагаемым продавцом условия сделки и перечислила на указанный счёт предоплату.

Абонент, с которым разговаривала пострадавшая, на связь больше не вышел. Объявление с сайта пропало.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Установлено, что номера указанных в объявлении телефонов, зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях.

В оперативных сводках полиции есть факты и с противоположным сценарием обмана, когда мошенники выступают в роли заинтересованного покупателя. Сначала предлагают продавцу предоплату за товар и просят назвать номер карты. Как только получают доступ к электронным деньгам своей жертвы, переводят все имеющиеся на карте средства на свой счёт и бесследно пропадают.

Позже пострадавшие признаются, что о фактах мошенничества знали и предостережения полицейских слышали неоднократно, но заключая сделку, про бдительность всё же забыли.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:45
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