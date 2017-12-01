Полицейские разъясняют бийчанам процедуру добровольного дактилоскопирования
Эксперты-криминалисты МУ МВД России «Бийское» совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних ведут работу по пропаганде добровольного дактилоскопирования.
Полицейские встретились с учащимися профессиональных заведений города Бийска и рассказали аудитории с какой целью проводится дактилоскопирование населения и зачем проходить данную процедуру законопослушному гражданину.
В частности, на данных встречах полицейские разъясняют, что главной целью государственной дактилоскопической регистрации является защита интересов человека, обеспечение его законных прав и безопасности.
Специалисты, сталкивающиеся с происшествиями ежедневно, не понаслышке знают, как часто в жизни происходят события, не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда установить личность человека без документов невозможно. Подушечки пальцев — это своеобразный паспорт человека, который никогда не потеряешь и не забудешь. В тех случаях, когда сложно установить личность человека попавшего в беду, дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь.
Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти, а так же для родственников без вести пропавших граждан.
В своих выступлениях полицейские делают акцент на том, что добровольное дактилоскопирование проводится исключительно по желанию гражданина и абсолютно бесплатно. Все сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальными и доступ к ним имеют только уполномоченные лица.
Полицейские поясняют, что человек, добровольно прошедший дактилоскопическую регистрацию, в дальнейшем может от неё отказаться и потребовать уничтожения результатов. Его просьба будет обязательно удовлетворена.
В заключении встречи всем участникам, достигшим возраста совершеннолетия, предоставляется возможность пройти процедуру дактилоскопирования прямо на месте. Несколько молодых бийчан уже воспользовались данным предложением.
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