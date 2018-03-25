Полицейские ведут профилактическую работу с бийской молодёжью
Полицейские Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно со специалистами заинтересованных ведомств провели для бийской молодёжи видеолекторий по профилактике асоциального поведения.
«Всё в наших руках» — так называлось мероприятие, участниками которого стали студенты Бийского лесхозтехникума.
Выступая перед собравшейся аудиторией, инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали студентам об основных угрозах, исходящих от некоторых интернет-сайтов, которые провоцируют суицидальное поведение среди несовершеннолетних.
Психолог Комплексного центра социального обслуживания населения г. Бийска провела с присутствующими студентами психологический тренинг по формированию жизнестойкости и умению противостоять негативным идеям, в том числе, навязанным извне.
Выступивший перед аудиторией специалист отдела молодёжной политики администрации г. Бийска рассказал собравшимся юношам и девушкам о молодёжных формированиях, действующих на территории г. Бийска, а так же предложил варианты проведения досуга и занятости в свободное от учёбы время.
Судя по прозвучавшим из зала вопросам, поднятая специалистами тема оказалась для аудитории актуальной и вызвала соответствующий отклик.
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