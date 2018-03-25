Полицейские ведут профилактическую работу с бийской молодёжью

mavit
Автор: mavit Март 25, 2018 11:45

Полицейские ведут профилактическую работу с бийской молодёжью

Полицейские ведут профилактическую работу с бийской молодёжью

Полицейские Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно  со специалистами заинтересованных ведомств провели для бийской молодёжи видеолекторий по профилактике асоциального поведения.

«Всё в наших руках» — так называлось мероприятие, участниками которого стали студенты Бийского лесхозтехникума.

Выступая перед собравшейся аудиторией, инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали студентам об основных угрозах, исходящих от некоторых интернет-сайтов, которые провоцируют суицидальное поведение среди несовершеннолетних.

Психолог Комплексного центра социального обслуживания населения г. Бийска провела с присутствующими студентами психологический тренинг  по формированию жизнестойкости и умению противостоять негативным идеям, в том числе, навязанным извне.

Выступивший перед аудиторией специалист отдела молодёжной политики администрации г. Бийска рассказал собравшимся юношам и девушкам о молодёжных формированиях, действующих на территории г. Бийска, а так же предложил варианты проведения досуга и занятости в свободное от учёбы время.

Судя по прозвучавшим из зала вопросам, поднятая специалистами тема оказалась для аудитории актуальной и вызвала соответствующий отклик.

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mavit
Автор: mavit Март 25, 2018 11:45
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