Полицейские ведут работу по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 11:45

Полицейские ведут работу по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма

Полицейские ведут работу по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма

Полицейские отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Бийское» провели на базе Православной гимназии г. Бийска мероприятие, посвящённое Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий.    

В начале мероприятия учащиеся гимназии вместе с иереем Дмитрием отслужили молебен по усопшим. Затем, под руководством специалистов гимназисты записали радиобращение ко всем участникам дорожного движения, призвали их соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными на дорогах.

Кроме того, специально к этому дню дети приготовили рисунки, пропагандирующие правильное поведение участников дорожного движения, и разместили свои работы в учебных классах.

В заключении мероприятия сотрудники ГИБДД пригласили учащихся гимназии в салон мобильного передвижного комплекса «Академия дорожной безопасности», и продемонстрировали видеоролик с подборкой дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине детей.

Полицейские надеются, что подобные мероприятия дадут свои плоды и помогут существенно снизить уровень детского транспортного травматизма.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 11:45
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