«Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 11:45

«Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

«Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» бийские стражи правопорядка вручили новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с ведомственным общественным советом дарят праздничное настроение детям из семей, состоящих на учёте органов внутренних дел.

Дети уже знают, что Дед Мороз приходит к ним по просьбе участкового инспектора по делам несовершеннолетних, и к приходу гостей обязательно учат новогодние стихи и песни. Те, у кого есть возможность, наряжаются в  карнавальные костюмы.

Каждый юный бийчанин, к которому заглянул «Полицейский Дед Мороз», получил  сладкий подарок и новогоднее настроение.

Всего в ходе данной благотворительной акции поздравления и подарки получили более пятидесяти маленьких жителей наукограда.

Источник: МУ МВД России «Бийское»

  • «Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

  • «Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

  • «Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

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mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 11:45
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