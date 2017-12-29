«Полицейский Дед Мороз» поздравил маленьких бийчан из малообеспеченных семей

В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» бийские стражи правопорядка вручили новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с ведомственным общественным советом дарят праздничное настроение детям из семей, состоящих на учёте органов внутренних дел.

Дети уже знают, что Дед Мороз приходит к ним по просьбе участкового инспектора по делам несовершеннолетних, и к приходу гостей обязательно учат новогодние стихи и песни. Те, у кого есть возможность, наряжаются в карнавальные костюмы.

Каждый юный бийчанин, к которому заглянул «Полицейский Дед Мороз», получил сладкий подарок и новогоднее настроение.

Всего в ходе данной благотворительной акции поздравления и подарки получили более пятидесяти маленьких жителей наукограда.

Источник: МУ МВД России «Бийское»









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