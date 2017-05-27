Полицейские задержали в лесу нарушителей противопожарного режима

Участковый уполномоченный отдела полиции «Заречье» МУ МВД России «Бийское» задержал двух бийчан, нарушивших правила пожарной безопасности в лесу в условиях особого противопожарного режима.

Несмотря на установленные законом ограничения, запрещающие посещать лесные насаждения в пожароопасный период, задержанные правонарушители 1960 и 1992 годов рождения проводили время в лесном массиве, расположенном в районе центральной городской больницы.

Пытаясь оправдать свои действия, задержанные сослались на то, что ничего не знают о действующем особом режиме. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 8. 32 КоАП РФ — нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Источник: МУ МВД России «Бийское»