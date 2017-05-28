Полицейские задержали в лесу нарушителей противопожарного режима

Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 07:47

Полицейские задержали в лесу нарушителей противопожарного режима

Полицейские задержали в лесу нарушителей противопожарного режима

Участковый уполномоченный отдела полиции «Заречье» МУ МВД России «Бийское» задержал двух бийчан, нарушивших правила пожарной безопасности в лесу в условиях особого противопожарного режима.

Несмотря на установленные законом ограничения, запрещающие посещать лесные насаждения в пожароопасный период, задержанные правонарушители 1960 и 1992 годов рождения проводили время в лесном массиве, расположенном в районе центральной городской больницы.

Пытаясь оправдать свои действия, задержанные сослались на то, что ничего не знают о действующем особом режиме. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 8. 32 КоАП РФ — нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Источник: МУ МВД России «Бийское»

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 28, 2017 07:47
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии