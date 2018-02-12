Портал «Госуслуги» позволяет существенно сэкономить время и денежные средства

Справочно-информационный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации продолжает обеспечивать доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, а также предоставляет в электронной форме государственные и муниципальные услуги.

Зарегистрировавшись на данном сайте, Вы получаете доступ ко всем государственным и муниципальным услугам. Посредством данного портала можно подавать заявления на получение каких-либо услуг (например, оформление загранпаспорта, регистрации недвижимости, регистрации брака, предоставление субсидий), а так же оплачивать штрафы или ЖКХ.

При оказании какой-либо услуги Вы получите уведомление на мобильный телефон или электронную почту о процессе ее оказания, получая при этом возможность в реальном времени отслеживать процесс предоставления услуги.

Кроме того, при подаче документов через портал госуслуг на получение (замену) паспорта, оформление загранпаспорта, или приглашения для иностранного гражданина, можно сэкономить на государственной пошлине.

Так, при замене паспорта гражданина РФ размер госпошлины, при подаче документов через портал государственных услуг составит на 30 % ниже, чем сумма госпошлины, уплачиваемая при посещении банка. При оформлении заграничного паспорта через портал госуслуг, экономия составит более 1000 рублей. Вместо 3500 рублей гражданин, обратившийся в отдел по вопросам миграции в электронном виде, заплатит 2450 рублей.

Таким образом, оформление документов через портал государственных услуг существенно экономит время и не требует посещение банка для оплаты госпошлины. Заявителю назначается точное время приема, и он получит документы без заполнения бланков и ожидания в очереди.

Для регистрации на интернет-портале госуслуг необходимо перейти по ссылке www.gosuslugi.ru и следовать указанной на сайте инструкции.