Пособие на первого ребенка. Кто может его получить?

В январе 2018 года в России вступили в силу новый социальный закон, — рассказывает Алтапресс.ру.

Теперь государство будет платить пособия на первого ребенка.

Это новый вид социальных выплат от государства при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка. Их будут выплачивать ежемесячно, пока ребенку не исполнится полтора года. Получить пособие смогут те родители, чей ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. При этом усыновленный ребенок не должен быть старше полутора лет. Пособие на первенца не отменяет другие выплаты, которые положены семье.

Для получения пособия семейный доход не должен быть больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В Алтайском крае эта сумма не должна превышать 45 009 рублей на семью, в Республике Алтай — 45 900 рублей.В Алтайском крае за первенца ежемесячно будут платить 9 331 рублей, в Республике Алтай — 9 954 рублей. Получается, что за полтора года семья из Алтайского края получит от государства 167 958 рублей.

Получить деньги могут не только родители ребенка, но и опекуны. Принимать документы соцзащита начнет примерно в середине января, когда в регионы поступят деньги из бюджета.

Если в семье родились близнецы, то выплачивать деньги будут только на одного ребенка — того, кто родился первым. А на второго можно оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала, которые будут вычитать из полученной суммы.