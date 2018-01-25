Пособие на первого ребенка. Кто может его получить?

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 23:45

Пособие на первого ребенка. Кто может его получить?

Пособие на первого ребенка. Кто может его получить?

В январе 2018 года в России вступили в силу новый социальный закон, — рассказывает Алтапресс.ру.

Теперь государство будет платить пособия на первого ребенка.

Это новый вид социальных выплат от государства при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка. Их будут выплачивать ежемесячно, пока ребенку не исполнится полтора года. Получить пособие смогут те родители, чей ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. При этом усыновленный ребенок не должен быть старше полутора лет. Пособие на первенца не отменяет другие выплаты, которые положены семье.

Для получения пособия семейный доход не должен быть больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В Алтайском крае эта сумма не должна превышать 45 009 рублей на семью, в Республике Алтай — 45 900 рублей.В Алтайском крае за первенца ежемесячно будут платить 9 331 рублей, в Республике Алтай — 9 954 рублей. Получается, что за полтора года семья из Алтайского края получит от государства 167 958 рублей.

Получить деньги могут не только родители ребенка, но и опекуны. Принимать документы соцзащита начнет примерно в середине января, когда в регионы поступят деньги из бюджета.

Если в семье родились близнецы, то выплачивать деньги будут только на одного ребенка — того, кто родился первым. А на второго можно оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала, которые будут вычитать из полученной суммы.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр

    Александр

    Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.

    Читать статью
  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии