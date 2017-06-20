Правила игры в игровые аппараты

У казино славная и долгая история – азартными играми люди увлекались, наверное, со дня сотворения! Первое казино было открыто в Венеции в семнадцатом веке. Первые виртуальные казино, где можно играть на деньги в игровые аппараты, появилось недавно в связи с развитием компьютерных технологий. Сегодня виртуальные казино, ввиду попавших под запрет реальных, стали очень популярными.

Не выходя из дома, можно не только окунуться в атмосферу праздника, присущая всем игорным заведениям, но и выиграть хорошие деньги. Когда-то, в девятнадцатом веке, американец Чарльз Феем изобрёл первый игровой автомат. С того времени утекло много воды, и сегодня игровых автоматов великое множество и на любой вкус. Однако основные принципы игровых правил и игр остались такими, какими они были на заре своего появления.

Если вы пробовали свои силы в игре на реальных автоматах, в реальных казино, игра в Интернете на автоматах виртуальных для вас не будет незнакомой. Здесь всё точно так, как на настоящих аппаратах. Вот только использовать для игры нужно настольную компьютерную «мышку». Отличает виртуальное казино от реального, разнообразие автоматов. Виртуальные казино, в отличие от реальных, предлагают лучшие условия выплат.

Правила игры на слот-автоматах просты и доступны: в окне вы видите вращающиеся барабаны, на которых нанесены символы (для тех кто играл в реальные автоматы, эти символы покажутся очень знакомыми). Вращение барабанов запрограммировано компьютерной программой, а не механикой, как в реальных автоматах. Барабанов, может быть, три, четыре или пять.

Сделав ставку, кликом мышки вы запускаете вращение барабанов. Покрутившись, через какое-то время они остановятся. В том случае, если на всех барабанах выстроились одинаковые символы (таких комбинаций в линии может быть до пятидесяти, а символов всего десять), вы выигрываете, и сразу получаете выигранные деньги на свой счёт.

Размеры выплат зависят от тех комбинаций, которые были выстроены в окне игрового автомата. Дело в том, что каких-то конкретных символов изображённых на барабанах больше, поэтому возможность выпадения именно их, выше. Кроме основных символов на барабанах есть и такие, которые предоставляют игрокам бонусы и так называемые триггеры.