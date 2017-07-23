Правила игры в Вулкан Удачи

Игра в «Вулкан Удачи» – отличный способ времяпрепровождения. Вы можете в любой момент начать играть в казино онлайн. Двадцать четыре часа в сутки онлайн казино работает для вас! Особенно для азартных людей в игровом клубе есть множество различного рода развлечений. Перейдя по ссылке lucky-vulcan.com/ можно узнать более подробно о Вулкане Удаче. Игровой клуб «Вулкан» – одно из серьезных казино. А в любом серьезном заведении есть определенные правила, которые просты и быстро запоминаются во время игры. Помните о данных правилах и следуйте им, выполняя все положения, в них прописанные. Это необходимо для того, чтобы избежать неприятностей и ситуаций, провоцирующих конфликт. Следует выполнять все, что в них прописано и в момент эскалации возникшего конфликта. Ведь нарушитель правил клуба будет непременно наказан, а соблюдающий правила игрок сможет спокойно продолжить игру в «Вулкан Удачи» – все игровые автоматы новоматик.

Если факт нарушения правил будет установлен, админы имеют полное право прекратить обслуживание игрока, нарушающего правила, а то и установить блокировку на его счет.

Все, что нужно запомнить, всем желающим играть в «Вулкан Удачи»:

1) Мошеннические операции в ходе игры запрещены.

2) В границах клубного ресурса обмен денежных средств также запрещается.

3) Вмешательство в программу клуба «Вулкан» любым способом строго запрещено. Если это произошло, то последствия для клиента могут быть отрицательными.

4) Умышленное нарушение установленных правил может спровоцировать блокировку учетной записи. При этом все данные клиента незамедлительно удаляются из базы данных. Денежные средства на заблокированном счете смогут выплатить только в том случае, когда рассмотрят эту ситуацию и примут соответствующее решение.

5) Выигрыши и депозитные средства переводят на систему платежей, подобную той, с какой платеж был принят – играть бесплатно без регистрации.

Клиенту «Вулкана Удачи» необходимо придерживаться и таких положений: игрок должен достичь совершеннолетия, зарегистрироваться на сайте казино и изучить все вышеперечисленные правила подробно, данные относительно собственного возраста, пользователь должен указать реальные – для этого потребуется паспорт.

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