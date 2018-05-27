Правила стрельбы из подствольного гранатомета

Подствольный гранотомёт, как и любое оружие, должен быть внимательно изучён, кроме того, нужно знать правила и важные положения, которым нужно придерживаться перед использованием. Только получение разрешения на стрельбу не освобождает от предварительного изучения правил по использованию разного оружия, в частности, подствольного гранатомёта.

Стрельба из этого типа гранатомёта проводится прямой наводкой, например, навесная траектория и полупрямая, то есть навесная. Прицеливание из данного оружия выполняется сразу же по необходимой точке. Ещё прицел накладывается и на цели в районе неё.

В процессе стрельбы по полупрямому типу, наведение гранатомёта должно быть произведено по цели, а необходимый угол возвышения ствола гранатомета нужно придать по самому отвесу.

Места стрельбы из подстаольного гранатомёта

Относительно обстановки огневой позиции для стрельбы из данного оружия, оно должно быть выбрано в таких местах:

в траншее,

в районе окопа,

в воронке от снаряда,

в районе канавки,

под грядой,

пень.

В городе или другом пункте — деревне, селе, все огневые позиции должны быть выбраны в не жилой зоне, в нежилых домах — места:

1) окно самого здания,

2) чердак,

3) фундамент строения.

Точка прицела во время стрельбы из оружия: особенности

При стрельбе в условиях, которые сильно отличаются от нормальных (сильное отклонение от нормы в температурном режиме, сильные ветра и метели, дожди, наличие снегопадов и т. п.), точки прицела может даже не быть.

Изучив правила стрельбы из данного вида гранатомёта, предлагается ознакомиться и с другим оружием, которое наиболее часто используется для обучения, в игре, а также для охоты или защиты. Это полуавтоматические винтовки, стрельба из которых ведется редкими выстрелами (одиночные) с автоперезарядкой. Есть и многие другие предметы для ведения боя и не только.

Для настоящих любителей страйкбола и другого рода деятельности, связанной с оружием, можно предложить подствольные гранатометы для самой установки, например, на дополнительное изделие — автомат.

Для любителей настоящего оружия, которым пользовались предки, и продолжают использовать сейчас, можно порекомендовать пистолеты Калашникова, отличающие точностью выстрела, лёгким обучением для выстрелов из них. Они совершенствуются и являются очень популярными и известными в истории.