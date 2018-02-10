Правительство желает ограничить оборот электронных сигарет

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 17:45

Правительство желает ограничить оборот электронных сигарет

Правительство желает ограничить оборот электронных сигарет

Правительство разработало законопроект об ограничении оборота электронных сигарет в России, — рассказывает Амик.ру.

Соответствующая инициатива опубликована на официальном портале проектов нормативных и правовых актов.

Документ касается регулирования основ оборота никотиносодержащей продукции и электронных устройств, предназначенных для потребления никотина.

К предмету регулирования настоящего проекта закона не будут относиться отношения, возникшие при обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Авторы инициативы предложили установить полномочия федеральных органов госвласти в сфере оборота электронных сигарет и использования их в неустановленных местах.

Законопроект об особенностях оборота электронных систем доставки никотина призван снизить уровень их использования населением и ограничить доступ к ним несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке.

Законопроект, в частности, запрещает курение электронных сигарет в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов по делам молодежи, на спортивных объектах, а также на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках, на рабочих местах и в рабочих зонах.

Обязательные требования к никотиносодержащей продукции и электронным устройствам для ее потребления, а также формы подтверждения соответствия продукции устанавливаются техрегламентами и документами по стандартизации, которые утверждены в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Отмечается, что в качестве ингредиентов в составе никотиносодержащей продукции запрещается использование веществ, свободный оборот которых законодательно запрещен.

Кроме того, законопроект прописывает ряд требований к содержанию рекламы электронных систем доставки никотина.

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mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 17:45
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