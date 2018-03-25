Правительство обсуждает повышение подоходного налога

Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население, — пишут «Ведомости».

На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Его итоги Медведев не раскрыл и лишь признал, что налоговой системе все же нужна настройка (цитата по «Интерфаксу»).

Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению – власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания. Но они расходятся в трактовке его итогов: одни говорят о принятых решениях, другие – о продолжении дискуссии.

Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, указывают собеседники «Ведомостей». Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что «консенсус достигнут».

В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, отмечает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, решения будут приняты позже.

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны, говорят оба чиновника. Нужно обсудить завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сказал Медведев.

Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). К 2020 г. потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, объяснял федеральный чиновник, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной. Такое поручение президент дал по итогам послания Федеральному собранию. Льготную ставку Минфин предлагает заменить прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое универсальное пособие для бедных, говорят два чиновника. Правительство должно навести порядок в системе различных налоговых льгот, заявил в среду Медведев.