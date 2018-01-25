Преимущества и недостатки Айфона 6

Apple всю свою жизнь славится инновационными технологиями в разработке гаджетов. Большинство удобных и часто используемых функций, которые в настоящее время можно встретить на любом смартфоне, впервые были представлены именно продукцией Apple.

Для начала стоит сказать, что сам по себе выбор продукции Apple является заведомо верным шагом, ввиду качества и характеристик этих смартфонов. Но многое зависит и от того, какую именно модель вы выберете.

Этот факт говорит о том, что айфоны на момент своего выхода впереди планеты всей на несколько лет, а конкуренты уже после подхватывают и заимствуют идеи и решения, но это уже пародия, а нас интересует оригинал. Значит ли это, что айфоны остаются актуальными через год или несколько лет после выпуска? Рассмотрим на примере iphone 6.

Основные преимущества

Главным достоинством любого айфона является его принадлежность к бренду и дизайн. Если громкое имя уверенно держит планку, то с дизайном в случае с «шестым» всё не так просто. Производители отошли от классического стиля и смартфон получился больше своих предшественников размером, и отличается некоторыми нововведениями, в виде изогнутых краев экрана, выдвинутой камеры и иного расположения физических кнопок. Многим такое решение показалось ошибочным, переход к новому дизайну критикуют до сих пор, но на деле, это большое преимущество и ступень в будущее, которая уверенно пройдена. Большим спросом пользовался даже iphone 6 plus, который отличается как раз своим размером.

Айфон 6 стал прорывным, и относится к поколению новых смартфонов. Не только благодаря внешнему виду, но и по мощной технической составляющей.

Основные недостатки

Самым бросающимся в глаза недостатком любого не нового айфона является слабая поддержка или ее отсутствие через несколько лет. Производители каждый год выпускают новую модель, логично, что всё внимание переключается на неё. На прошлые модели начинают уделять меньше и меньше времени, и чем старше модель, тем больше о ней забывают.

Сюда относится и замедление работы, которое не повсеместно, но вполне возможно. Существует даже слух, что производители делают это специально, чтобы заставить пользователей покупать новые модели.

Стоит ли покупать?

Покупать или нет, решать каждому. Несмотря на минусы, которые действительно имеют место быть, это мощный флагман, который даст фору многим новым конкурентам. Но если покупать сейчас, стоит обратить внимание на айфон 6s, который превосходит в характеристиках своего предшественника.