Преимущества игр в автомате Слот о Пол

Многие азартные игроки, увлекающиеся слот-автоматами, чаще всего предпочитают оформление в ретро стиле. В большинстве случаев это люди, у которых во времена детства только начала появляться компьютерная техника. Slot-o-Pol, который также называют Ешки, является одним из самых известных и играемых автоматов такого типа. Все в нем, от обшивки из металла, до старых кнопок, напоминают о 90-х годах, когда разновидностей автоматов было критически мало. Однако несмотря на то, что уже более 10 лет играют в игровые автоматы играть ешки все так же интересно и захватывающе. Кроме того, на нем можно и неплохо заработать, если обладать проверенной стратегией и хорошей удачей.

Особенности автомата

К преимуществам Slot-o-Pol можно отнести возможность использовать в игре целых 21 линию, что при выигрыше дает крупную сумму. Кроме того, только в этом автомате можно рискнуть и сыграть в игру, которая может удвоить выигранную прибыль. Этой особенностью обладают только Ешки. Суть заключается в том, что игрок после выигрыша определенной суммы может забрать деньги или попробовать их увеличить. Ему нужно вытянуть одну из четырех предложенных карт. Если значение карты будет выше, чем у дилера, игрок побеждает и удваивает свою ставку. Однако следует быть осторожным, так как если значение вытянутой карты будет меньше, чем у дилера, игрок потеряет выигранный ранее деньги.

Бонус-игра

Большое внимание игроков привлекает именно бонусная игра. Сыграть в нее можно, если на барабанах выпадет пять картин6ок с игральными кубиками. Суть игры заключается в том, что нужно бросать кубики и перемещать фишку на выпавшее число ходов по появившейся сетке. На каждой клетке есть своя награда. И в зависимости от того, где станет фишка, может быть получен различный бонус.

Преимущества слота

Игровой процесс протекает плавно на пяти барабанах с возможностью использовать целых 21 линию. Игрок сможет насладиться хорошим визуальным оформлением, легкой, но в тоже время веселой и ненавязчивой музыкой и качественным геймплеем с дополнительными бонусами. В случае, когда на всех барабанах выпадет лайнер или коктейль, игрок сможет получить к своему выигрышу дополнительные 500 кредитов. При выпадении трех долларов пользователю будет предоставлена возможность покрутить барабан бесплатно целых 15 раз.

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